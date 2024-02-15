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İBB'de sözlü sınav skandalı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ünvan değişikliği sınavında ,yazılı sınavda yüksek puan alan adaylara sözlü sınavda düşük puan vererek skandal bir karara imza attı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 14:50, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 14:55
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İBB'de sözlü sınav skandalı

İBB'nin 2023 yılı ünvan değişikliği sınavında yazılı sınavda yüksek puan alan birçok adayı sözlü sınavdan bıraktığı ortaya çıktı.

İBB verdiği sözü unuttu

2019 yerel seçimleri öncesi kurumlarda sözlü mülakatı kaldırcaklarını vaat eden İBB yönetimi, sözlü mülakatlarda kıyıma devam ediyor, ünvan değişikliği sınavına giren ve sözlü mülakatta düşük puan verilen adaylar, bu karara itiraz etmeye hazırlanıyor...

97 puan alan aday sözlü sınavda elendi

İBB'nin 2023 yılı ünvan değişikliği yazılı sınavından 97,5 puan alan bir adaya sözlü sınavda 59,2 puan verildi sınavda başarısız sayıldı, yine yazılı sınavda 80 ve üzeri puan alan adaylar İBB'nin sözlü sınav engeline takılarak başarısız sayıldı.

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