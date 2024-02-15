Kartal'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser siyasetidir
Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser siyasetidir
Ayda Sadece 2.651 TL Taksitle 50.000 TL!
Ayda Sadece 2.651 TL Taksitle 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Evlilik kredisine başvurular bugün başlıyor
Evlilik kredisine başvurular bugün başlıyor
Kurum: Vaadimiz risksiz, çilesiz bir İstanbul'da yaşatmak
Kurum: Vaadimiz risksiz, çilesiz bir İstanbul'da yaşatmak
Erdoğan: Danıştay'ın aldığı karara sessiz kalmamız mümkün değil
Erdoğan: Danıştay'ın aldığı karara sessiz kalmamız mümkün değil
EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?
EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?
Bakan Bayraktar: Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor
Bakan Bayraktar: Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor
Anayasa Mahkemesi'nden Sivas Katliamı davası kararı
Anayasa Mahkemesi'nden Sivas Katliamı davası kararı
F-16 alım sürecinde takvim netleşiyor
F-16 alım sürecinde takvim netleşiyor
Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili 8 gözaltı
Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili 8 gözaltı
Çorum'da yolcu otobüsü kamyona çarptı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Çorum'da yolcu otobüsü kamyona çarptı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Erdoğan, yılın karelerini seçti
Erdoğan, yılın karelerini seçti
Ücretli çalışan sayısı arttı
Ücretli çalışan sayısı arttı
Akaryakıta 2 günde 4 liradan fazla zam geldi
Akaryakıta 2 günde 4 liradan fazla zam geldi
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü görevden alındı
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü görevden alındı
14 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
14 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
Marmara'da gemi battı: Mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor
Marmara'da gemi battı: Mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor
3 organize suç örgütü çökertildi: 24 şüpheliye gözaltı
3 organize suç örgütü çökertildi: 24 şüpheliye gözaltı
Gezeravcı'nın deneyleri Kanserlere tedavi imkanı sağlayacak
Gezeravcı'nın deneyleri Kanserlere tedavi imkanı sağlayacak
Erdoğan seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
Erdoğan seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
Siyanür sızıntısı yok! Maden bölgesinden alınan 6 numune de temiz çıktı
Siyanür sızıntısı yok! Maden bölgesinden alınan 6 numune de temiz çıktı
Yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 3 çocuk şüpheli tutuklandı
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 3 çocuk şüpheli tutuklandı
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Yeni yargı paketi hayatımızda neler değiştirecek?
Yeni yargı paketi hayatımızda neler değiştirecek?
Meclis, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasını araştıracak
Meclis, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasını araştıracak
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif, komisyonda kabul edildi
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif, komisyonda kabul edildi
Murat Kurum'dan Erzincan İliç açıklaması: İşletme 135 kez denetlendi
Murat Kurum'dan Erzincan İliç açıklaması: İşletme 135 kez denetlendi
Tüketiciyi yanıltan etiketler yasaklanacak
Tüketiciyi yanıltan etiketler yasaklanacak
Ana sayfaHaberler

Kartal'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Kartal'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 15:13, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 15:14
Yazdır
Kartal'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Hürriyet Mahallesi Olimpiyat Caddesi'nde seyir halindeki 34 JU 207 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ayhan Y. idaresindeki 50 ED 439 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Ayhan Y. itfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ayhan Y, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazaya karışan ve ismi henüz öğrenilemeyen diğer aracın sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber