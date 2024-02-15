Komiser boşandığı polis memuru eşini silahla öldürdü

A.Y'nin Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde komiser, S.K'nin de Edirne Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olduğu öğrenildi.

Silah sesleri sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net