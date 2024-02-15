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Üç ilin kadınları, ürünlerini e-ticaret platformundan satacak

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'taki kadın kooperatiflerinin bir araya gelerek oluşturdukları birlik, ürünlerini e-ticaret platformu üzerinden satacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 20:50, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 21:36
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Üç ilin kadınları, ürünlerini e-ticaret platformundan satacak

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'taki 7 kadın kooperatifi bir araya gelerek 27 Ekim 2022'de S.S. Gücüm Emeğim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliğini kurdu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından birliğe teknik destek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, markalaşma ve kurumsallaşma alanlarında destek verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'ndan makine, ekipman ve analiz desteği alan birlik, Ticaret Bakanlığının KOOPDES Programı sayesinde de makine ve ekipmanlarını tamamladı.

Birlik, daha sonra KUZKA desteği ile "www.gucumemegim.com" adıyla e-ticaret sitesi oluşturdu.

Kadın kooperatifleri, platform üzerinden ilk aşamada yöresel el sanatları, taş baskı, dokuma, tel kırma, keten dokuma, deri mamulleri ile gıda ürünleri satacak.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, internet sitesinin tanıtımı için KUZKA Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kadın kooperatiflerinin çok güzel işler yaptıklarını söyledi.

Kadınlara hak ettikleri fırsatı verdiklerini dile getiren Dallı, "Bu fırsat verildiği zaman kadınlarımız, tahayyül edebileceğimizin fevkinde ürünler ortaya koyuyor. İnternet üzerinden ürünlerin satışının yapılacağı site de kadınlarımıza verilecek çok ciddi bir katkı olacaktır. Başta KUZKA olmak üzere kooperatiflerimize, kadınlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç de kadın kooperatiflerini tek çatı altında toplamak için birliğin oluşturulduğunu anlattı.

Kurulduğunda Türkiye'de 4. kadın kooperatifleri birliği olduklarına işaret eden Genç, "8 kadın kooperatifleri birliği ülkemizde faaliyet gösteriyor. 7'yi geçtikleri için birlikler, kendi içlerinde birleşerek merkez birliği de oluşturma imkanını yakalamış oldu. Bu birliği kurduk ama gelecek de de bu birliğin kadın kooperatiflerine çeşitli konularda faydalar üretmesi gerekiyor. Bunun ilk kısmı, e-ticaret sitesi oldu." diye konuştu.

e-ticaret sitesinde 14 kadın kooperatifinin ürünlerinin yer aldığını dile getiren Genç, diğer kooperatiflerin de ürünlerini buradan satabileceğini kaydetti.

S.S. Gücüm Emeğim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği Başkanı Serpil Durgut ise kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "'Kadınların gücü emeğinden gelir' vizyonuyla çıktığımız bu yolda kadınlar olarak daha fazla kadına destek olabilmek ve güçlenmek için bir araya geldik. Birlikte isek cesuruz. Birlikte isek yol alırız. Gücünüzün, emeğimizden ve birliktelikten geldiğinin farkındayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket ve hediyeler verildi.

Programa, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile kadın kooperatifleri üyeleri katıldı.

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