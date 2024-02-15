Hastane acillerinde kalan kanser hastasına Bakanlık sahip çıktı
Eskişehir'de kaldığı otelden çıkarılması nedeniyle hastanelerin acil servislerinde kalan akciğer kanseri hastası için harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kimsesiz vatandaşı özel huzurevine yerleştirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 23:45, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 23:56
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eskişehir'de akciğer kanseri 57 yaşındaki vatandaşın, otelden çıkarıldığı ve hastanelerin acil servislerinde kaldığı yönündeki haberler üzerine, bakanlığın il müdürlüğünce sosyal inceleme başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşın barınacak yeri ve bakacak kimsesinin olmadığı bilgisinin edinilmesi üzerine, kendisine ulaşılarak özel bir huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildiği ifade edildi.