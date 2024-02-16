16 Şubat hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların ardından yeni bir uyarıyı geldi. Yapılan son hava durumu raporuna göre, Antalya'nın batı kesimleri ve Eskişehir'in kuzeyinde sağanak yağışlar bekleniyor. Aynı zamanda, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Hakkari bölgeleri karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisi altında olacak. İstanbul için ise bugünden başlayarak hafta sonuna kadar sağanak yağışın sürmesi öngörülüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 16 Şubat 2024 hava durumu değerlendirmeleri belli oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Erzincan, Kars, Ardahan, Hakkari ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu, Isparta çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ile Eskişehir'in kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bolu'nun yüksek kesimleri ile Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 7°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 2°C, 14°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Isparta çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri öğle saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Eskişehir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri bu akşam ve öğle saatlerinde yağmurlu
KONYA 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT 1°C, 10°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinde yağmurlu
DÜZCE 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur sağanak geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu akşam ve öğle saatlerinde yağmurlu
SAMSUN 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
TOKAT 3°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu
TRABZON 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Erzincan, Kars, Ardahan ve Van dışında), yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -4°C, 5°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
VAN -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.