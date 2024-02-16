Borsa günü rekorlarla tamamladı

Okullara yönetici seçme sınavı pazar günü yapılacak
Okullara yönetici seçme sınavı pazar günü yapılacak
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 30,82 TL
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 30,82 TL
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti
8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu
8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu
'Enflasyon beklentileri hedeflerimize yakınsamaya devam ediyor'
'Enflasyon beklentileri hedeflerimize yakınsamaya devam ediyor'
Erdoğan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak
Erdoğan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak
Akaryakıtta karta zam nakite indirim geliyor
Akaryakıtta karta zam nakite indirim geliyor
ATM'lerden para çekme limiti yükseltildi
ATM'lerden para çekme limiti yükseltildi
Bakan Yerlikaya: Evlerine dönen Suriyeli sayısı 625 bine yaklaştı
Bakan Yerlikaya: Evlerine dönen Suriyeli sayısı 625 bine yaklaştı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı
Bakan Şimşek: 2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız
Bakan Şimşek: 2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız
Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7'ye çıktı
Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7'ye çıktı
Yıl sonu enflasyon beklentisi 42,96 oldu
Yıl sonu enflasyon beklentisi 42,96 oldu
Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı
Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı
RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı
RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı
Konut satışlarında düşüş sürüyor
Konut satışlarında düşüş sürüyor
MSB: F-16'ları Türkiye'de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor
MSB: F-16'ları Türkiye'de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor
Bakan Şimşek: Amacımız hizmet ihracatını büyütmek
Bakan Şimşek: Amacımız hizmet ihracatını büyütmek
9 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-41' operasyonu: 61 gözaltı
9 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-41' operasyonu: 61 gözaltı
Demir ağlarda yerli sinyalizasyon dönemi
Demir ağlarda yerli sinyalizasyon dönemi
KKM'de düşüş yavaşladı haftalık çıkış 15 milyar TL
KKM'de düşüş yavaşladı haftalık çıkış 15 milyar TL
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
16 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
16 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
Yerli teknolojiyle demiryolu sektöründe yeni dönem
Yerli teknolojiyle demiryolu sektöründe yeni dönem
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifin 14 maddesi kabul edildi
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifin 14 maddesi kabul edildi
Başsavcılıktan açıklama: Erzincan'da firmanın Kanadalı yöneticisi de gözaltında
Başsavcılıktan açıklama: Erzincan'da firmanın Kanadalı yöneticisi de gözaltında
Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor
Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazancıyla günü 9.250,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.306,34 puana taşıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 18:26, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 18:27
Yazdır
Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 148,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,55 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,09 ile ticaret oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise ocakta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,9 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, ABD'de açıklanan ÜFE verisiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri indirmek için acele etmeyeceği görüşlerinin tekrar öne çıkmasının küresel piyasalarda risk iştahını törpülediğini belirtti.

Haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da büyüme, ABD'de, Avro Bölgesinde ve Almanya'da imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber