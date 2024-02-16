RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı

RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden ayrıldığını açıkladı. Uslu yaptığı açıklamada kararını "RTÜK'ten ayrılma vakti geldi" sözleriyle duyurdu.

Uslu sosyal medya paylaşımında "Bakanlık müşaviri olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Necip Milletimiz ve Asil Devletimiz için yine canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.