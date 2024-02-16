Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 30,82 TL

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 30,7420 30,7430 30,8280 30,8290 Avro 33,0950 33,0960 33,1270 33,1280 Sterlin 38,6470 38,7640 38,7240 38,8410 İsviçre Frangı 34,9350 35,1100 34,9090 35,0830 ANKARA ABD Doları 30,7120 30,7920 30,7980 30,8780 Avro 33,0550 33,1350 33,0870 33,1670 Sterlin 38,5870 38,7970 38,6640 38,8740