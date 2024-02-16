Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 30,82 TL
Yükselişini sürdüren dolar günü, 30,38 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 17:42, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 17:49
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|30,7420
|30,7430
|30,8280
|30,8290
|Avro
|33,0950
|33,0960
|33,1270
|33,1280
|Sterlin
|38,6470
|38,7640
|38,7240
|38,8410
|İsviçre Frangı
|34,9350
|35,1100
|34,9090
|35,0830
|ANKARA
|ABD Doları
|30,7120
|30,7920
|30,7980
|30,8780
|Avro
|33,0550
|33,1350
|33,0870
|33,1670
|Sterlin
|38,5870
|38,7970
|38,6640
|38,8740