Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7'ye çıktı
Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7'ye çıktı
Yıl sonu enflasyon beklentisi 42,96 oldu
Yıl sonu enflasyon beklentisi 42,96 oldu
Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı
Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı
RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı
RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı
Konut satışlarında düşüş sürüyor
Konut satışlarında düşüş sürüyor
MSB: F-16'ları Türkiye'de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor
MSB: F-16'ları Türkiye'de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor
Bakan Şimşek: Amacımız hizmet ihracatını büyütmek
Bakan Şimşek: Amacımız hizmet ihracatını büyütmek
51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak
51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak
9 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-41' operasyonu: 61 gözaltı
9 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-41' operasyonu: 61 gözaltı
Demir ağlarda yerli sinyalizasyon dönemi
Demir ağlarda yerli sinyalizasyon dönemi
KKM'de düşüş yavaşladı haftalık çıkış 15 milyar TL
KKM'de düşüş yavaşladı haftalık çıkış 15 milyar TL
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
16 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
16 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
Yerli teknolojiyle demiryolu sektöründe yeni dönem
Yerli teknolojiyle demiryolu sektöründe yeni dönem
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifin 14 maddesi kabul edildi
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifin 14 maddesi kabul edildi
Başsavcılıktan açıklama: Erzincan'da firmanın Kanadalı yöneticisi de gözaltında
Başsavcılıktan açıklama: Erzincan'da firmanın Kanadalı yöneticisi de gözaltında
Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor
Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
YSK'den seçmen kaydı sorgulama uyarısı
YSK'den seçmen kaydı sorgulama uyarısı
Bakan Koca'dan Meclis'teki sağlıkla ilgili kanun teklifine dair açıklama
Bakan Koca'dan Meclis'teki sağlıkla ilgili kanun teklifine dair açıklama
Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi
Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi
2. el araç piyasasında fiyat düşüşü durma noktasına geldi
2. el araç piyasasında fiyat düşüşü durma noktasına geldi
ÖSYM eski Başkanı Prof. Ali Demir beraat etti
ÖSYM eski Başkanı Prof. Ali Demir beraat etti
Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser siyasetidir
Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser siyasetidir
YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Evlilik kredisine başvurular bugün başlıyor
Evlilik kredisine başvurular bugün başlıyor
Kurum: Vaadimiz risksiz, çilesiz bir İstanbul'da yaşatmak
Kurum: Vaadimiz risksiz, çilesiz bir İstanbul'da yaşatmak
Erdoğan: Danıştay'ın aldığı karara sessiz kalmamız mümkün değil
Erdoğan: Danıştay'ın aldığı karara sessiz kalmamız mümkün değil
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Yaşam

Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7'ye çıktı

Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2022'de yüzde 49,7 iken geçen yıl yüzde 52,7'ye çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 11:10, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 11:55
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2022'de yüzde 49,7 iken 2023'te 3 puan artarak yüzde 52,7'ye yükseldi. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise 2022'ye göre 2,2 puan azalarak yüzde 15,9'dan yüzde 13,7'ye geriledi.

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2022'de yüzde 46,5 iken geçen yıl yüzde 50,3'e çıktı. Kadınlarda ise bu oranın söz konusu dönemde yüzde 52,7'den yüzde 55,1 yükseldiği belirlendi.

- Evliler daha mutlu

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu tespit edildi. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, geçen yıl yüzde 56,4 iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 45,8 olarak gerçekleşti.

Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, evli erkeklerin yüzde 53,2'sinin, evli kadınların ise yüzde 59,5'inin mutlu olduğu hesaplandı.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 18-24 yaş grubunda mutluluk oranı 2022'de yüzde 47,9 iken 2023'te 6,1 puan artarak yüzde 54 oldu. Mutluluk oranının 55 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise azaldığı gözlendi. Mutluluk oranının 55-64 yaş grubunda bir önceki yıla göre 2,8 puan azalarak 2023'te yüzde 49,7 olduğu belirlendi. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise oran 2022'de yüzde 57,7 iken geçen yıl 1,7 puan azalışla yüzde 56'ya düştü.

- Bireylerin mutluluk kaynağı aileleri

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı geçen yıl 69,9 olurken bunu yüzde 15 ile çocuklar, yüzde 5,4 ile kendisi, yüzde 3,8 ile eşi, yüzde 2,9 ile annesi/babası ve yüzde 1,8 ile torunları takip etti.

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde, kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2023'te yüzde 69,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,2 ile sevgi, yüzde 9,2 ile başarı, yüzde 5,3 ile para ve yüzde 2,6 ile iş izledi.

- En yüksek memnuniyet asayiş hizmetlerinde

Geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2023'te yüzde 67,1 oldu. Erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranının yüzde 67,2 olduğu hesaplanırken kadınlarda bu oranın yüzde 67,1 olduğu görüldü.

Bireylerin hayatlarını bir bütün olarak düşündüklerinde hissettikleri yaşam memnuniyet düzeyini hesaplamak amacı ile "hiç memnun olmayanlar için sıfır", "çok memnun olanlar için 10" arasında bir değer alınarak ortalama hesaplandı. Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2022'de 5,5 olurken 2023'te 0,2 puanlık artış ile 5,7'ye çıktı. Erkeklerde ortalama yaşam memnuniyet düzeyinin geçen yıl 5,6, kadınlarda ise 5,8 olduğu belirlendi.

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde, 2023'te asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 74,6 ile ilk sırada yer alırken bunu yüzde 68,2 ile ulaştırma, yüzde 65,4 ile sağlık, yüzde 61 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 58,6 ile adli hizmetler ve yüzde 57,7 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.

Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde ise geçen yıl hayat pahalılığının yüzde 33,8 ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bunu yüzde 16,5 ile eğitim, yüzde 13,4 ile yoksulluk izledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber