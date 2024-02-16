Van'da uyuşturucu operasyonları: 19 gözaltı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 11:16, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 11:09
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 9-15 Şubat'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde nakletmek", 8'i hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.