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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 80 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 80 bin liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 17:25, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 17:37
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 80 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 54 bin 900 lira, en yüksek 2 milyon 80 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 4 artarak 2 milyon 80 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 36 milyon 239 bin 188,11 lira, işlem miktarı ise 1.507,42 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 38 milyon 829 bin 99,53 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Akbank, Uğuras Kıymetli Madenler ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.000.000,001.980,00
En Düşük2.054.900,001.985,70
En Yüksek2.080.000,002.082,40
Kapanış2.080.000,002.005,00
Ağırlıklı Ortalama2.058.766,642.029,67
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.036.239.188,11
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.507,42
Toplam İşlem Adedi40

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