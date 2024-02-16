Dışişleri Bakanlığı'ndan AKPM'ye Azerbaycan tepkisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "AKPM'nin Azerbaycan Ulusal Heyeti'nin yetki belgelerini onaylamama yönündeki kararından esef duyuyoruz. Bu karar, demokratik değerlerle bağdaşmamaktadır ve temsil hakkına aykırıdır. İş birliği ve diyalog kanallarının kapatılması anlamına gelen bu adımın, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına hizmet etmeyeceği de açıktır. Türkiye, AKPM'yi bu hatasını en kısa zamanda düzeltmeye ve Güney Kafkasya'daki barış çabalarına odaklanmaya davet etmektedir" denildi.