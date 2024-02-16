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ATM'lerden para çekme limiti yükseltildi

ATM'lerden nakit çekim limiti 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalarda bu rakam 15 bin liraya kadar çıkarıldı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 14:40, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 14:40
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ATM'lerden para çekme limiti yükseltildi

Bankalar ATM'lerden nakit çekim limitlerini güncelledi. Yeni uygulamayla beraber şubelere gitmeden daha yüksek tutarda para çekimi yapılabilecek.

5 bin lira olan nakit çekim limitleri 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalar ücretsiz nakit çekim limitini 15 bin liraya kadar çıkardı.

Buna göre bankaların ATM'lerinden banka kartlarıyla nakit çekimlerde ücretsiz olarak en az 10 bin lira çekilebilecek.

Bankaların bu uygulamayla beraber şubelerdeki yoğunluğu azaltmayı hedeflediği belirtildi. Bankalar konuyla ilgili müşterilerine uygulama üzerinden bildirim göndermeye başladı.

Karekodla ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de yeni limitler uygulanacak. 10 veya 15 bin lira bankanın limitlerine göre çekim yapılabilecek.

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