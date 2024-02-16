Akaryakıtta karta zam nakite indirim geliyor

Artan vergiler, döviz kurları ve petrol fiyatları nedeniyle zam yağmuru yaşanan akaryakıta bir zam da bankaların uyguladığı yüksek kart komisyonları nedeniyle gelebilir.

Akaryakıt istasyonları ile bankalar arasında yüksek kredi kartı komisyonları kaynaklı çekişme büyürken, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş'tan Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na (BDDK) çağrı geldi.

Aktaş, nakit ödemelerde var olan pano satış fiyatına "hizmet bedeli" olarak eklenecek yüzde 3'lük kart komisyonunu almayarak bir depoda vatandaşa 2 litre benzini bedavaya verebileceklerini, kartlı ödemelerde ise "hizmet bedeli fişi" keserek komisyonun vatandaş tarafından karşılanmasını talep edebileceklerini söyledi ve bu yönde BDDK'nın düzenleme yapmasını istedi.

Yaklaşık 12 bin 700 akaryakıt istasyonunun hizmet verdiği Türkiye'de akaryakıt istasyonları bankaların uyguladığı yüksek komisyon oranlarından şikayet ederken bu durum vatandaşın cebine de yansıyabilir.

BANKA 100 TL'LİK ÖDEMENİN 3,36 TL'SİNİ ALIYOR

Bankalar kredi kartı ile yapılan alımlarda istasyonlara ertesi gün hakkedişlerini vermek için yüzde 3,36 oranında komisyon uygularken, ancak komisyonu 40 güne varan zamanda parayı bankalarında tutmaları karşılığında almıyorlar. İstasyonlar ise büyük çoğunlukla ödemelerini aksatmamak için ertesi gün tercihli yüzde 3,36 komisyonla hakkedişlerini bankalardan alıyor.

Komisyon tutarlarına karşı BDDK'ya bir teklif sunan EPGİS Başkanı Aktaş, "Akaryakıt alımlarında banka kredi kartı komisyon oranları yüzde 3'ler seviyesinde. İstasyonlarda alımların yüzde 90'ının kredi kartı ile yapıldığını düşündüğümüzde bu durum istasyonları olumsuz etkiliyor. Bizim önerimiz BDDK ilgili yönetmeliğinde değişiklik yapsın. Kredi kartı ödemelerinde bizde taksi ya da benzeri hizmet sektörlerinde olduğu gibi 'hizmet bedeli fişi' keselim, bankanın bize yansıttığı komisyonu vatandaş ödesin, biz de nakit ödemelerde vatandaştan komisyon tutarını almayalım" dedi.

Nakit ödemede de zaten fatura düzenledikleri için devletin vergi kaybı olmayacağını kaydeden Aktaş, "Kredi kartı ile 'hizmet bedeli faturası' kestiğimizde ayrıca buna KDV ekleneceğinden Hazine'nin bu miktar üzerinden ek vergi geliri de oluşacaktır. Ayrıca vatandaş bu şekilde ortalama nakit 2 bin 500 TL'ye doldurduğu bir depoda 2 litre benzinin parasını ödemeyecek. Bu durum istasyonlar ve vatandaş için tam bir kazan kazan yöntemi olacak" dedi.

TAKSİ MODELİ

Aktaş, "Halihazırda istasyonlar olarak bu modele geçmemizin önünde kanuni açıdan bir engel yok. Ama biz devletine bağlı, sektörler içerisinde düzenlemelere uyan ve de uymaya devam edecek yegane sektör olduğumuzdan bu doğal ticari hakkı kendi başımıza kullanmayıp BDDK'nın düzenleme yapmasını talep ediyoruz. BDDK'nın ilgili yönetmeliği taksi ya da diğer sektörlere verdiği hak doğrultusunda güncellemesini istiyoruz. Böylece bayi karlılığı içerisinde yer alan ve bel büken bu komisyon konusu da tamamen kapanmış olacak" diye konuştu.

Aktaş, bankaların hiçbir iş yapmadan kendilerine ortak olduklarına dikkat çekerek, "İstanbul merkezi baz aldığımızda bayiye ve dağıtıcıya nakliye ve KDV dahil kalan brüt oran yüzde 9,67'dir. Dağıtıcılarla en adil dağılım olan yüzde 50-50 paylaşımda bayiye 4,83 brüt oran kalmaktadır. Bunun yüzde 3,36'sını bankaya komisyon olarak verdiğimizde elimizde tüm işletmemizi, giderlerimizi ve de hayatımızı idame ettirmemiz için yüzde 1,47 kalmaktadır. Yani 1000 TL'lik akaryakıt alışverişinde 14.7 TL bayilere kalıyor. Bununla deniyor ki; rafineriden nakliyeni yap, maaşlarını, SGK'larını, genel giderlerini öde ve de yaşa. Bu durum artık dayanılamaz bir boyuta geldi" diye konuştu.