Erdoğan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak

Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz.''

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