Toprak kaymasında yeğeni kaybolan İliç Belediye Başkanından açıklama
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasında yeğeni kaybolan İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, "En kısa zamanda kardeşlerimize ulaşacağız. Bugün biraz daha belli bir noktaya gidilmiştir. Yeğenim de göçük altında." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 15:37, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 16:23
Belediye Başkanı Gürbüz, Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın İliç Belediyesini ziyaretinin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çalışmaların devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli arayarak bilgi aldığını ifade eden Gürbüz, "Devletimizin bütün gücüyle herkes burada çalışıyor. En kısa zamanda kardeşlerimize ulaşacağız. Bugün biraz daha belli bir noktaya gidilmiştir. Yeğenim de göçük altında. Hepsi benim yeğenimdi, akrabamdı." dedi.