Çanakkale'de bağ evinde iki arkadaş ölü bulundu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir bağ evinde iki erkek ölü bulundu. Gelibolu ilçesindeki olayın, piknik tüpünden sızan gazdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 16:46, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 17:06
Kavaklıtepe köyü Kocaahırlı mevkisindeki bağ evinde gece yemek yiyip eğlenen Tamer A. ve A.Ç'den haber alamayan yakınları, bu adrese geldi.
İki arkadaşı yerde hareketsiz yatarken bulan yakınları, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirdi.
Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bu kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi.
Piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek öldükleri ihtimali üzerinde durulan Tamer A. ve A.Ç'nin cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.