Yaşından fazla suç kaydı var

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında 17'si bilişim suçu, 10'u dolandırıcılık olmak üzere 31 ayrı suçtan kesinleşmiş 7 yıl, 8 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 25 yaşındaki A.N. Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

A.N. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.