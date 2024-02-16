Boşandığı polis memuru eşini öldüren komiser tutuklandı
Edirne'de boşandığı polis memuru eşini öldürdüğü öne sürülen komiser tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 17:34, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 18:49
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan komiser A.Y'nin polisteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen A.Y'nin, savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.
Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser A.Y, boşandığı eşi Sevda Kuş'u, dün Fatih Mahallesi'ndeki evinde tabancasıyla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmış ve meslektaşlarınca gözaltına alınmıştı.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Sevda Kuş ise buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Sevda Kuş, bugün memleketi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde toprağa verildi.