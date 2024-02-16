Sağlık personeli alımı için hazırlanan kılavuz ÖSYM'ye gönderildi

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi yolunu aramıza katılarak çizmek isteyen arkadaşlar, kılavuz bugün ÖSYM'ye gönderildi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuya sağlık personeli alımı için hazırlanan kılavuzun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) gönderildiğini bildirdi.

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