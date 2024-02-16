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Sağlık personeli alımı için hazırlanan kılavuz ÖSYM'ye gönderildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Kendi yolunu aramıza katılarak çizmek isteyen arkadaşlar. Kılavuz bugün ÖSYM'ye gönderildi. Hayırlı olsun." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 17:52, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 19:45
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Sağlık personeli alımı için hazırlanan kılavuz ÖSYM'ye gönderildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuya sağlık personeli alımı için hazırlanan kılavuzun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) gönderildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi yolunu aramıza katılarak çizmek isteyen arkadaşlar, kılavuz bugün ÖSYM'ye gönderildi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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