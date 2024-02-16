TFF'den bozuk zeminli statlar için iyileştirme uyarısı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), saha zemini bozuk olan statlara sahip kulüplere uyarı yazısı gönderildiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 18:15, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 19:19
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Yeni Mersin İdman Yurdu kulüplerine iç saha maçlarını oynadıkları ve zeminlerinden sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazısı gönderildi.
Daha önce de Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ve Kayserispor'a çok ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderen TFF, zeminlerde iyileştirme olmaması halinde denetimlerini sürdürerek stadyumları müsabakalara kapatabilecek.