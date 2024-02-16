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Erzincan'daki maden faciasında kayıp 3 işçiden ilk iz

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden 3'ünün, "manganez ocağı"nda olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 19:55, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 19:58
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Erzincan'daki maden faciasında kayıp 3 işçiden ilk iz

İlçeye bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları, 4. gününde devam ediyor.

Ekiplerin izlediği güvenlik kamerası görüntüleri sonucu çalışma yapılan bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi.

Maden sahasında toprak kaymasının ilk yaşandığı yığın liç alanının arka kısmındaki "manganez ocağı" bölümü de çalışmalarda metal yoğunluğu belirlenen noktaların arasında bulunuyor.

Olay anında bu bölgedeki yol üzerinde hareket halinde olan iki aracın, toprak kaymasının etkisiyle yığın liç alanının arka bölümünde yer alan "manganez ocağı"na düştüğü değerlendiriliyor.

Derin bir oyuk halinde ve toprak kaymasını önlemek için "şev" yapılan bu ocakta araçlara ait bazı parçalar da bulundu.

İzlenen güvenlik kamerası görüntüleri ve bulgulardan yola çıkan ekipler, kayıp 3 işçi ile 2 aracın bu noktada olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün yaptığı açıklamada, "9 kardeşimizi arıyoruz. Bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, işçilerimizin 3'ünün bir lokasyonda, 6'sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullanmıştı.

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