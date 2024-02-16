'Maden sahasında kuşlar siyanürden öldü' iddiasına açıklama

Açıklamada, "Bölgede siyanüre bağlı herhangi bir canlının yaşamını yitirmediği belirlenmiştir" denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Facianın yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi" iddiasını da çürüttü.

İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan dezenformasyonlara karşı harekete geçti.

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