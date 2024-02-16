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Cevdet Yılmaz enflasyon düşüşü için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır'da "Kanaat Önderleri Buluşması"na katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Özelikle bu yılın ortasında enflasyonda belirli düşüşleri hep birlikte göreceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 21:18, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 21:19
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Cevdet Yılmaz enflasyon düşüşü için tarih verdi

Bir dizi programa katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir otelde "Kanaat Önderleri Buluşması"na katıldı. Burada konuşan Yılmaz, dünyada büyüme ortalaması yüzde 3 civarında olduğunu, Türkiye olarak bu seneyi 4,4 ile kapatmayı öngördüklerini söyledi. Ülke ekonomisinin ilk 9 ayda 4.7 ile gerçekleştiğini belirten Yılmaz, son çeyrek henüz belli olmadığını, bu ayın sonunda netleşmiş olacağını ve son çeyrekte 3.7 dahi büyüme sağlanması takdirde 4.4'ü yakalayacaklarını, programdaki hedefin bu olduğunu belirtti. Bunun için gayret ettiklerini aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023'ü rekor seviyede istihdam ile kapattık. Aralık ayı işsizlik oranı yüzde 8.8'e kadar geriledi. Biz, orta vadeli programda yıl boyu 10.1 olur diye düşünüyorduk. Ama şimdi son ay bu veri ile birlikte tek haneli kapattığımız kesinleşti. 32 milyona aşkın artık çalışanı olan bir ülke konumundayız. Bunu da istihdam dostu politikalar ile çok daha ileriye taşıyacağız. Geçen yıl ihracatını yine rekor ile kapattık. 256 milyar dolar ihracat yaptık. Bu da tarihimizin en yüksek ihracat oranı. 2024 için turizmde 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir hedefimiz var. Bütün illerimiz payını alacak. Sadece deniz, kum turizmi istemiyoruz. Kültür, inanç turizmini de çok önemli görüyoruz."

"Şehirlerimizi bu afetlere hazırlamak için 1 trilyon Türk lirası üzerinde bir kaynağı bütçemize koymuş durumdayız"

"Temel meselemiz enflasyon. Vatandaşımızın sorunu bizimde sorunumuz" diyen Yılmaz, "Dolayısıyla bu konuda da büyük bir gayret içerisindeyiz. Özelikle bu yılın ortasında enflasyonda belirli düşüşleri hep birlikte göreceğiz. Tarihimizin en büyük afetini yaşadık. 14 milyon insanımızı, 11 ilimizi doğrudan etkiledi. İlk yaptığımız hesaplara göre 104 milyar dolar maliyet getiren bir afetten bahsediyoruz. Bunun yaralarını sarıyoruz. Geçen yıl önemli harcamalar yaptık. Bu sene senede sadece depremin yaralarını sarmak ve şehirlerimizi bu afetlere hazırlamak için 1 trilyon Türk lirası üzerinde bir kaynağı bütçemize koymuş durumdayız" dedi.

2024'ün en yoğun dönem olacağını, 2025'ten itibaren daha rahat bir döneme geçiş yapılacağını, enflasyonda da yüzde 15'ler civarlarında bir seviye tahmin ettiklerini kaydeden Yılmaz, "2026'da ise, tek haneli rakamlara hep birlikte ulaşacağız. Bütün dengeleri gözeterek aşamalı bir şekilde gidiyoruz. Bir taraftan enflasyonu düşüreceğiz, bir taraftan da büyümemizi belli bir oranda sürdürme. Bunun getirdiği bir yol haritası var, bunu adım adım uyguluyoruz" ifadelerinde bulundu.

Sabah, vekillerin Erbil'le uçuşun olmadığını söylediklerini aktaran Yılmaz, "Bizim bu buradaki bölgeye bunun çok ciddi bir canlılık getireceğini söylediler. Ben de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Bey'le temas kurdum. Kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hemen gerekli görüşmeleri yapıp döndü bana. Aradan bir saat geçmeden haftada üç gün her gün her gün uçuşlarının başlayacağını söyledi" ifadelerine yer verdi.

Buluşmaya Vali Ali İhsan Su, kanaat önderleri, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Sait Yaz, Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman ve partililer katıldı.

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