Munzur Üniversitesi'nden tekzip
Memurlar.Net isimli internet sitesinde 14 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan ''Munzur Üniversitesi'nde bir garip soruşturma hikayesi'' başlıklı haberde (https://www.memurlar.net/haber/1092754/munzur-universitesi-nde-bir-garip-sorusturma-hikayesi.html), üniversitemizin haklarını zedeleyen, yanlış ve asılsız iddiaları tekzip ediyor cevaplarımızı kamuoyuna sunuyoruz.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 22:15, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 22:21
Tekzip talebine konu yazıda: "üniversitede yetkili sendika şubesinin yöneticisine, sendikal izin hakkını kullanarak sendikanın eğitim toplantısına katıldığı için soruşturma açıldığı" şeklinde gerçek dışı ve kurumumuzu zedeleyici ithamlarda bulunulmuştur.
Anılan habere konu soruşturma, ilgilinin kurumdan izin almadan ayrılarak ve izinsiz/özürsüz olarak 3 gün göreve gelmemesi ve devamında 30 gün işe gelmeyerek kamu hizmetinin aksatılması ile kamu zararına yol açması nedeniyledir.
Dayanağı olmayan yukarıda açıklanan yanlış bilgileri tekzip ediyor ve yasal yollara başvuru hakkımızı saklı tutuyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.