Meclis'e geldi: Zamlı emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

Ekonomim.com'da yer alan habere göre; emeklilere ilk defa 2018 yılında 1000 lira olarak verilmeye başlanan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL'ye, geçen yıl bayram öncesi de 2.000 TL'ye çıkartılmıştı.

Erdoğan zammı duyurdu: Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Partisinin Ordu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira yapılacağını duyurdu.

Emeklinin bayram ikramiyesine zam düzenlemesi Meclis'ten ne zaman geçecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin yasal düzenleme yargı paketi içerisinde Meclis'e geldi.

AK Parti'nin Meclise sunduğu 43 maddelik yargı paketi gelecek hafta Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Emeklilerin 3 bin liraya çıkarılacak bayram ikramiyesinin de yer aldığı kanun teklifi yerel seçimler öncesi Meclis çalışmalarına ara vermeden Mart ayından önce kanunlaştırılacak.

Kimlere zamlı bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak?

Zamlı ikramiyeden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT'liler ile YET düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramında yararlanacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan'dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı'nda ikramiye alamayacak.

EYT'liler bayram ikramiyesinden yararlanacak mı?

Kurban bayramı bu yıl haziran ayına denk geliyor. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT'liler de Kurban Bayramı'nda zamlı ikramiyeden yararlanacaklar.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.