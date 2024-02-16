SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
Ekonomistlere göre MB, faizi sabit bırakacak
Ekonomistlere göre MB, faizi sabit bırakacak
Meclis'e geldi: Zamlı emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek?
Meclis'e geldi: Zamlı emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek?
Cevdet Yılmaz enflasyon düşüşü için tarih verdi
Cevdet Yılmaz enflasyon düşüşü için tarih verdi
'Maden sahasında kuşlar siyanürden öldü' iddiasına açıklama
'Maden sahasında kuşlar siyanürden öldü' iddiasına açıklama
Erzincan'daki maden faciasında kayıp 3 işçiden ilk iz
Erzincan'daki maden faciasında kayıp 3 işçiden ilk iz
Okullara yönetici seçme sınavı pazar günü yapılacak
Okullara yönetici seçme sınavı pazar günü yapılacak
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 30,82 TL
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 30,82 TL
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti
8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu
8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu
'Enflasyon beklentileri hedeflerimize yakınsamaya devam ediyor'
'Enflasyon beklentileri hedeflerimize yakınsamaya devam ediyor'
Erdoğan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak
Erdoğan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak
Akaryakıtta karta zam nakite indirim geliyor
Akaryakıtta karta zam nakite indirim geliyor
ATM'lerden para çekme limiti yükseltildi
ATM'lerden para çekme limiti yükseltildi
Bakan Yerlikaya: Evlerine dönen Suriyeli sayısı 625 bine yaklaştı
Bakan Yerlikaya: Evlerine dönen Suriyeli sayısı 625 bine yaklaştı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı
Bakan Şimşek: 2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız
Bakan Şimşek: 2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız
Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7'ye çıktı
Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7'ye çıktı
Yıl sonu enflasyon beklentisi 42,96 oldu
Yıl sonu enflasyon beklentisi 42,96 oldu
Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı
Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı
RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı
RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı
Konut satışlarında düşüş sürüyor
Konut satışlarında düşüş sürüyor
MSB: F-16'ları Türkiye'de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor
MSB: F-16'ları Türkiye'de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor
Bakan Şimşek: Amacımız hizmet ihracatını büyütmek
Bakan Şimşek: Amacımız hizmet ihracatını büyütmek
9 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-41' operasyonu: 61 gözaltı
9 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-41' operasyonu: 61 gözaltı
Demir ağlarda yerli sinyalizasyon dönemi
Demir ağlarda yerli sinyalizasyon dönemi
KKM'de düşüş yavaşladı haftalık çıkış 15 milyar TL
KKM'de düşüş yavaşladı haftalık çıkış 15 milyar TL
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Meclis'e geldi: Zamlı emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

Her yıl iki kere ödenen emekliye bayram ikramiyesine zam geldi. 2 bin lira olarak uygulanan emeklilerin bayram ikramiyesine yüzde 50 zam yapılacak. Söz konusu haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Başkanlığı'na sunulan 8. Yargı Paketi'nde yer aldı. Peki, zamlı bayram ikramiyesinden kimler yararlanacak?

Haber Giriş : 16 Şubat 2024 22:32, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 22:34
Yazdır
Meclis'e geldi: Zamlı emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

Ekonomim.com'da yer alan habere göre; emeklilere ilk defa 2018 yılında 1000 lira olarak verilmeye başlanan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL'ye, geçen yıl bayram öncesi de 2.000 TL'ye çıkartılmıştı.

Erdoğan zammı duyurdu: Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Partisinin Ordu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira yapılacağını duyurdu.

Emeklinin bayram ikramiyesine zam düzenlemesi Meclis'ten ne zaman geçecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin yasal düzenleme yargı paketi içerisinde Meclis'e geldi.
AK Parti'nin Meclise sunduğu 43 maddelik yargı paketi gelecek hafta Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Emeklilerin 3 bin liraya çıkarılacak bayram ikramiyesinin de yer aldığı kanun teklifi yerel seçimler öncesi Meclis çalışmalarına ara vermeden Mart ayından önce kanunlaştırılacak.

Kimlere zamlı bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak?

Zamlı ikramiyeden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT'liler ile YET düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramında yararlanacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan'dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı'nda ikramiye alamayacak.

EYT'liler bayram ikramiyesinden yararlanacak mı?

Kurban bayramı bu yıl haziran ayına denk geliyor. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT'liler de Kurban Bayramı'nda zamlı ikramiyeden yararlanacaklar.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber