Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi

SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
Ekonomistlere göre MB, faizi sabit bırakacak
Ekonomistlere göre MB, faizi sabit bırakacak
Meclis'e geldi: Zamlı emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek?
Meclis'e geldi: Zamlı emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek?
Cevdet Yılmaz enflasyon düşüşü için tarih verdi
Cevdet Yılmaz enflasyon düşüşü için tarih verdi
'Maden sahasında kuşlar siyanürden öldü' iddiasına açıklama
'Maden sahasında kuşlar siyanürden öldü' iddiasına açıklama
Erzincan'daki maden faciasında kayıp 3 işçiden ilk iz
Erzincan'daki maden faciasında kayıp 3 işçiden ilk iz
Okullara yönetici seçme sınavı pazar günü yapılacak
Okullara yönetici seçme sınavı pazar günü yapılacak
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 30,82 TL
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 30,82 TL
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti
8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu
8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu
'Enflasyon beklentileri hedeflerimize yakınsamaya devam ediyor'
'Enflasyon beklentileri hedeflerimize yakınsamaya devam ediyor'
Erdoğan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak
Erdoğan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak
Akaryakıtta karta zam nakite indirim geliyor
Akaryakıtta karta zam nakite indirim geliyor
ATM'lerden para çekme limiti yükseltildi
ATM'lerden para çekme limiti yükseltildi
Bakan Yerlikaya: Evlerine dönen Suriyeli sayısı 625 bine yaklaştı
Bakan Yerlikaya: Evlerine dönen Suriyeli sayısı 625 bine yaklaştı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı
Bakan Şimşek: 2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız
Bakan Şimşek: 2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız
Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7'ye çıktı
Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7'ye çıktı
Yıl sonu enflasyon beklentisi 42,96 oldu
Yıl sonu enflasyon beklentisi 42,96 oldu
Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı
Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı
RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı
RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı
Konut satışlarında düşüş sürüyor
Konut satışlarında düşüş sürüyor
MSB: F-16'ları Türkiye'de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor
MSB: F-16'ları Türkiye'de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor
Bakan Şimşek: Amacımız hizmet ihracatını büyütmek
Bakan Şimşek: Amacımız hizmet ihracatını büyütmek
9 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-41' operasyonu: 61 gözaltı
9 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-41' operasyonu: 61 gözaltı
Demir ağlarda yerli sinyalizasyon dönemi
Demir ağlarda yerli sinyalizasyon dönemi
KKM'de düşüş yavaşladı haftalık çıkış 15 milyar TL
KKM'de düşüş yavaşladı haftalık çıkış 15 milyar TL
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği maden sahasında yapılan son ölçümlerde su ve toprak analizlerinde olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 22:40, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 23:24
Yazdır
Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi

Akgün, maden sahasındaki Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı andan itibaren mobil araçları ve denetim ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Sahada su, toprak ve hava kalitesi konusunda izleme çalışmaları yaptıklarını anlatan Akgün, "Sahada yaptığımız incelemelerde 9 tane su ve toprak numunesi alacağımız alan belirledik. Bu çalışmayı yaparken aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesinden katılan hocalarımızla sahada keşif yaptık ve onların da ilave edilmesini istediği noktaları da izleme noktalarımıza ekledik." dedi.

Akgün, bu noktalarda her gün su, yer altı suyu ve toprak numunesi aldıklarını belirterek, aynı zamanda civar bölgedeki hava kalitesini de sürekli izlediklerini vurguladı.

- "Cihazın ölçüm kapasitesinin yakalayamayacağı kadar minimum değerler"

Ölçümlerle ilgili bilgi veren Akgün, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar tamamlanan analizlerimizde siyanürün, cihazın dedeksiyon limitinin yani ölçebileceği minimum değerin bile altında olduğunu, 0,01 mg/L olduğunu tespit ettik. Daha önce yapmış olduğumuz analizlerde yüzeysel akış olan iki bölgemiz vardı. Bu bölgelerde su akışı vardı, alınan tedbirlerle set yapılmak suretiyle, menfezin kapatılması suretiyle bu bölgedeki akış da engellendi. Dolayısıyla dün ve bugün yaptığımız kontrollerde bu iki noktada akışın kesildiğini gördük. Suda limit değeri 0,1mg/L olan siyanürün, şu anda 0,01'in bile altında yani cihazın ölçüm kapasitesinin yakalayamayacağı kadar minimum değerler. Belki sıfır olduğunu şu anda görebiliyoruz."

Mobil araçta bu ölçümleri yaptıklarını söyleyen Akgün, toprak ve ağır metal numunelerini de her gün akşam Ankara'daki Çevre Referans Laboratuvarı'na ve Bakanlık tarafından yetki verilen çevre laboratuvarlarına gönderdiklerini söyledi.

Akgün, bütün ölçüm sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber