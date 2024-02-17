İletişim Başkanlığı: FETÖ hesaplarının paylaştığı toprak kayması görüntüleri doğru değil
İletişim Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait sosyal medya hesaplarınca paylaşılan "Erzincan'daki toprak kayması sırasında kaydedildiği" iddia edilen görüntülerin doğru olmadığını açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "FETÖ'nün manipülasyon amaçlı kullandığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerin, 'Erzincan'daki toprak kayması sırasında kaydedildiği' iddiası doğru değildir" denildi.
İddiaya konu görüntülerin 22 Şubat 2023'te Çin'de bir kömür madeninde meydana gelen kaza sırasında kaydedildiği belirtildi.
Açıklamada "Terör örgütlerinin kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.
FETÖnün manipülasyon amaçlı kullandığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerin, "Erzincandaki toprak kayması sırasında kaydedildiği" iddiası doğru değildir.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 16, 2024
İddiaya konu görüntüler, 22 Şubat 2023 tarihinde Çinin İç Moğolistanındaki bir kömür madeninde meydana. pic.twitter.com/9mpWJcMT7O