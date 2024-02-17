Gelir uzman yardımcılığı sınavının tarihi değişti
Gelir uzman yardımcılığı sınavının tarihi değişti
Erzincan'daki maden faciası son durum: Ölüm resmen göz göre göre gelmiş
Erzincan'daki maden faciası son durum: Ölüm resmen göz göre göre gelmiş
TSE 34 sözleşmeli personel alacak
TSE 34 sözleşmeli personel alacak
Adli para cezası artıyor! Hapiste 1 günün bedeli 100 TL
Adli para cezası artıyor! Hapiste 1 günün bedeli 100 TL
Bayram ikramiyesi neden 5 değil de 3 bin lira yapıldı? İşte yapılan zammın perde arkası
Bayram ikramiyesi neden 5 değil de 3 bin lira yapıldı? İşte yapılan zammın perde arkası
HSK'dan 387 isim hakkında yeni inceleme
HSK'dan 387 isim hakkında yeni inceleme
Pendik Kaymakamlığı lojmanlarına silahlı saldırı
Pendik Kaymakamlığı lojmanlarına silahlı saldırı
16 ilde 'Bozdoğan-2' operasyonu: 120 gözaltı
16 ilde 'Bozdoğan-2' operasyonu: 120 gözaltı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İletişim Başkanlığı: FETÖ hesaplarının paylaştığı toprak kayması görüntüleri doğru değil
İletişim Başkanlığı: FETÖ hesaplarının paylaştığı toprak kayması görüntüleri doğru değil
İstanbul'da asayiş uygulaması: 447 gözaltı
İstanbul'da asayiş uygulaması: 447 gözaltı
SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
Ekonomistlere göre MB, faizi sabit bırakacak
Ekonomistlere göre MB, faizi sabit bırakacak
Meclis'e geldi: Zamlı emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek?
Meclis'e geldi: Zamlı emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek?
Cevdet Yılmaz enflasyon düşüşü için tarih verdi
Cevdet Yılmaz enflasyon düşüşü için tarih verdi
'Maden sahasında kuşlar siyanürden öldü' iddiasına açıklama
'Maden sahasında kuşlar siyanürden öldü' iddiasına açıklama
Erzincan'daki maden faciasında kayıp 3 işçiden ilk iz
Erzincan'daki maden faciasında kayıp 3 işçiden ilk iz
Okullara yönetici seçme sınavı pazar günü yapılacak
Okullara yönetici seçme sınavı pazar günü yapılacak
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 30,82 TL
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 30,82 TL
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti
8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu
8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu
'Enflasyon beklentileri hedeflerimize yakınsamaya devam ediyor'
'Enflasyon beklentileri hedeflerimize yakınsamaya devam ediyor'
Erdoğan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak
Erdoğan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak
Akaryakıtta karta zam nakite indirim geliyor
Akaryakıtta karta zam nakite indirim geliyor
ATM'lerden para çekme limiti yükseltildi
ATM'lerden para çekme limiti yükseltildi
Bakan Yerlikaya: Evlerine dönen Suriyeli sayısı 625 bine yaklaştı
Bakan Yerlikaya: Evlerine dönen Suriyeli sayısı 625 bine yaklaştı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı
Bakan Şimşek: 2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız
Bakan Şimşek: 2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız
Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Pendik Kaymakamlığı lojmanlarına silahlı saldırı

Pendik Kaymakamlığı lojmanının önünde bulunan polis noktasına motosikletli 2 kişi silahlı saldırı düzenledi. Polis noktasında bulunan polislerin karşılık vermesi üzerine motosikletli saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 08:13, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 08:23
Yazdır
Pendik Kaymakamlığı lojmanlarına silahlı saldırı

Olay,saat 22.00 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Geziboyu Kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre , Sokak üzerinde bulunan Pendik Kaymakamlık konutunun bulunduğu konutun önündeki polis noktasına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis noktasında bulunan polislerin durumu erken fark etmesi üzerine, silahlı saldırganlara karşılık verdi. Polislerin , silahlı saldırganlara karşılık vermesi üzerine motosikletli saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Kaymakamlık konutunun bulunduğu sokak giriş çıkışlara kapatıldı. Polis özel harekat bölgede güvenlik önemli aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, silahlı saldırının yapıldığı yerde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri silahlı saldırıyı düzenleyen Motosikletli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Pendik Kaymakamlığı lojmanına motosikletli 2 kişi tarafından yapılan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kurye kıyafeti giyimli iki kişiden biri motosikleti çalıştırırken diğerinin polis noktasına ateş ettiği görülüyor.

Pendik'te saat 22.45 sıralarında meydana gelen olayda, Pendik Kaymakamlığı'nın lojmanının girişinde bulunan polis noktasına motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı da ölen yada yaralanan olmazken, polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçtı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, binanın girişine gelen kurye kıyafetli iki kişiden biri, binanın yanında bulunan motosikleti çalıştırırken diğer saldırgan polis noktasına doğru ateş ediyor. Bir süre sonra saldırganlar motosikletle olay yerinden uzaklaşıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "16 Şubat 2024 günü saat 22.45'te siyah giyimli ve kasklı şüpheli iki şahıs, Pendik ilçesi Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne motosikletle gelmiş, bina girişine motosikleti bırakarak çevrede dolaşmaya başlamıştır. Bölgede görevli bulunan polis memurları durumdan şüphelenerek şahıslara kimlik kontrolü yapmak istemiş. Ancak şüpheli şahıslar polis memurlarına ateş açmıştır. Görevli polis memurlarımızın karşılık vermesi üzerine şüpheli şahıslar motosikletle olay yerinden kaçmıştır. Şahısların kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları emniyet birimlerimizce devam etmekte olup, olayda ölen ya da yaralanan yoktur" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber