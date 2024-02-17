15 yaşındaki kız çocuğuna tramvayda taciz: 5 yıl hapis

Mahkeme heyeti Abdulhadı R. hakkındaki kararını açıkladı. Yabancı uyruklu Abdulhadı R. hakkında, tutukluluk halinin devamına ve 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl hapis cezasına karar verdi.

Mahkeme heyeti karar öncesi tutuklu sanık Abdulhadı R.'ye son sözünü sordu. Olay anını hatırlamadığını belirten tutuklu sanık, "Olay anında kendimde değildim. Ne yaptığımı bilmiyorum" diyerek kendisini savundu.

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