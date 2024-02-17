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Adli para cezası artıyor! Hapiste 1 günün bedeli 100 TL

AK Parti Grubu tarafından Meclis Başkanlığına yargı alanında düzenlemeler içeren 8'inci yargı paketi sunuldu.AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin düzenlediğini basın toplantısıyla Yargı Paketi hakkında bilgi verdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 08:36, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 08:51
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Adli para cezası artıyor! Hapiste 1 günün bedeli 100 TL

Yargı alanında düzenlemeler içeren 8'inci yargı paketi AK Parti Grubu tarafından Meclis Başkanlığına sunuldu. Pakette şu düzenlemeler yer alıyor:

Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurular kapsamında hak ihlali kararlarının maddi ve manevi kaybının belirlenmesi için, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonuna yeni görevler verildi. Komisyon, makul yargılama süresinin ötesinde kalan süreleri tekrar gözden geçirecek.

8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Maddi ve manevi hak kayıplarını 9 ila 16 ay arasında hükme bağlayacak. AYM önünde biriken 92 bin dosyayı azaltacak.

Ayrıca, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 1 Haziran öncesinde kalan dosyalar da Tazminat Komisyonunda değerlendirilecek. AYM'nin iptal gerekçeleri doğrultusunda örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ayrı bir suç sayılacak.

Örgüt adına suç işleyen kişi hem işlediği suçtan hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Mahkemelerde vatandaşın bekleme süreleri eşitlenecek.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre

İstinaf, temyiz ve tebliğ süreleri arasında var olan süre farkları ortadan kaldırılacak. Bu doğrultuda bekleme süresi iki hafta olarak belirlenecek. Adli para cezalarının miktarı artırılacak. Ön ödeme miktarının belirlenmesinde hapis cezasının bir gün karşılığı 30 liradan 100 liraya çıkarılacak.

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