Yönetmelik değişti! Yabancı okullara MEB onaylı kitap mecburiyeti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre, uluslararası özel eğitim kurumlarındaki öğretim programlar ve bu programların uygulanmasında kullanılan ders kitapları ile diğer materyaller için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayı gerekecek.

BAKANLIK ONAYLI DERS KİTAPLARI OKUTULACAK

Özellikle uluslararası özel okullarda Türk milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerine aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen etkinlik ve kutlamalara izin verilmeyecek. Özel öğretim kurumlarında Bakanlık tarafından onaylı ders kitapları okutulacak.

YABANCIYA KOTA

Okullara alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı, söz konusu okulda okuyan Türk öğrenci sayısının yüzde 30'unu aşamayacak.

Öte yandan, akşam liselerine geçiş şartlarında da değişiklik yapıldı. Halihazırda 18 yaşını doldurmuş ve okuma hakkını kullanarak örgün öğretimden ayrılmış öğrenciler akşam liselerine geçebilirken, yeni düzenlemeyle sadece örgün ortaöğretimde öğrenim hakkı bulunmayanlar akşam liselerine geçiş yapabilecek.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre

Bunların yanı sıra, özel okullarda ücretsiz okuyacaklar arasında şehit ve gazi yakını ilk ve ortaöğretim çağındaki çocuklar ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilecek. Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının en az yüzde 3'ü kadar ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlü olacak. Bu oran yüzde 10'a kadar artırılabilecek.