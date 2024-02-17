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Yönetmelik değişti! Yabancı okullara MEB onaylı kitap mecburiyeti

Uluslararası özel okullarda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış ders kitapları kullanılacak. Milli ve ahlaki değerlere uygun olmayan etkinlikler kabul edilmeyecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 08:42, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 08:51
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Yönetmelik değişti! Yabancı okullara MEB onaylı kitap mecburiyeti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre, uluslararası özel eğitim kurumlarındaki öğretim programlar ve bu programların uygulanmasında kullanılan ders kitapları ile diğer materyaller için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayı gerekecek.

BAKANLIK ONAYLI DERS KİTAPLARI OKUTULACAK
Özellikle uluslararası özel okullarda Türk milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerine aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen etkinlik ve kutlamalara izin verilmeyecek. Özel öğretim kurumlarında Bakanlık tarafından onaylı ders kitapları okutulacak.

YABANCIYA KOTA
Okullara alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı, söz konusu okulda okuyan Türk öğrenci sayısının yüzde 30'unu aşamayacak.

Öte yandan, akşam liselerine geçiş şartlarında da değişiklik yapıldı. Halihazırda 18 yaşını doldurmuş ve okuma hakkını kullanarak örgün öğretimden ayrılmış öğrenciler akşam liselerine geçebilirken, yeni düzenlemeyle sadece örgün ortaöğretimde öğrenim hakkı bulunmayanlar akşam liselerine geçiş yapabilecek.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre

Bunların yanı sıra, özel okullarda ücretsiz okuyacaklar arasında şehit ve gazi yakını ilk ve ortaöğretim çağındaki çocuklar ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilecek. Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının en az yüzde 3'ü kadar ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlü olacak. Bu oran yüzde 10'a kadar artırılabilecek.

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