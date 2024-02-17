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9 kişi göçük altındayken 'işe alım ilanı' açtılar

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan heyelanda toprak altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Anagold Madencilik şirketi "İnsanları önemseyen şirket kültürü" ifadesiyle yeni iş ilanı verdi.

Haber Giriş : 17 Şubat 2024 08:47, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 08:50
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9 kişi göçük altındayken 'işe alım ilanı' açtılar

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasında toprak altında kalan dokuz işçiyi arama seferberliği devam ederken, altın madenini işleten şirket, sekiz birimi için iş başvurusu almaya başladı. Milyonlarca metreküplük toprak yığında çalışmalar devam ederken Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin açtığı iş ilanına ise şu ana kadar 12 kişi başvurdu.

Anagold firması toprak kaymasının yaşanması sonrası yaptığı açıklama ile bütün faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Şirket dün ise iş ilanlarının yer aldığı Linkedin sayfasında işçi alımına dair ilan yayınladı.

İlanda "İnsanları önemseyen şirket kültürü" ifadeleri dikkat çekerken "Dünya çapında hızla büyüyen altın madenciliği ve malzeme şirketimiz Anagold Madencilik için maden jeoloğu arıyoruz. Size şunları sağlayacağız: Altın madeni sektöründe dünyanın en ayrıcalıklı tesislerinden birinde kariyer yapmak. Hem kişisel hem de mesleki gelişim için mükemmel öğrenme deneyimi ve fırsatlar. Şirket desteği konaklama ve diğer avantajlar/ayrıcalıklar" ifadeleri yer aldı.

Toprak altında kalan dokuz işçinin kimlikleri belli oldu. Maden ocağındaki işçilerin üçünün bir lokasyonda, altısının ise diğer bir lokasyonda olduğu tespit edildi.

KONTROLE GİDEN EKİP TOPRAK ALTINDA KALDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden faciasında mahsur kalan işçileri kurtarmak için yürütülen çalışmalardaki son durumu anlattı. Madendeki yığma toprak sahasında çatlakların sabah erken fark edilip işçilerin tahliye edildiği bilgisinin doğru olduğunu teyit eden Bayraktar "Toprak altında kalan dokuz kişi kontrol amaçlı bölgeye döndükleri esnada bu üzücü olaya yakalanmışlar" dedi. Bu olayın üstü kapatılacak bir tarafının olmadığını aktaran Bayraktar " Büyük bir operasyon yürütüyoruz, inşallah sahadaki çalışmalar netice verecek" açıklamasında bulundu.

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