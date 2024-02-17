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TSE 34 sözleşmeli personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) çeşitli görevler için 34 sözleşmeli personel istihdam edecek. TSE'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 13 mühendis, 1 tekniker, 2 memur, 1 koruma ve güvenlik görevlisi ve 17 odacı (hizmetli) olmak üzere 34 personel alınacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 09:14, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 10:02
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TSE 34 sözleşmeli personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) çeşitli görevler için 34 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TSE'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 13 mühendis, 1 tekniker, 2 memur, 1 koruma ve güvenlik görevlisi ve 17 odacı (hizmetli) olmak üzere 34 personel alınacak.

Şartları sağlayan adaylar, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 28 Şubat-14 Mart arasında başvuru yapabilecek.

Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 26 Mart'ta Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilecek. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilecek.

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