Zonguldak'ta hastanede gaz sızıntısı; 10 personel etkilendi
Zonguldak'ta, Atatürk Devlet Hastanesi'nde kazan dairesinden sızan karbonmonoksitten etkilenen 10 personel, tedaviye alındı. 10 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 09:19, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 09:20
Olay, akşam saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, hastanenin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten karbonmonoksit sızıntısı yaşandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 10 personel, hastanenin acil servisine başvurdu. Gazdan etkilenen 10 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Sızıntı nedeniyle hastanenin kazan sistemi kapatıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı