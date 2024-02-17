İklim değişikliğinin bedeli: Şubat ayında sıcaklık rekorları kırıldı

Gelir uzman yardımcılığı sınavının tarihi değişti
Gelir uzman yardımcılığı sınavının tarihi değişti
Erzincan'daki maden faciası son durum: Ölüm resmen göz göre göre gelmiş
Erzincan'daki maden faciası son durum: Ölüm resmen göz göre göre gelmiş
TSE 34 sözleşmeli personel alacak
TSE 34 sözleşmeli personel alacak
Adli para cezası artıyor! Hapiste 1 günün bedeli 100 TL
Adli para cezası artıyor! Hapiste 1 günün bedeli 100 TL
Bayram ikramiyesi neden 5 değil de 3 bin lira yapıldı? İşte yapılan zammın perde arkası
Bayram ikramiyesi neden 5 değil de 3 bin lira yapıldı? İşte yapılan zammın perde arkası
HSK'dan 387 isim hakkında yeni inceleme
HSK'dan 387 isim hakkında yeni inceleme
Pendik Kaymakamlığı lojmanlarına silahlı saldırı
Pendik Kaymakamlığı lojmanlarına silahlı saldırı
16 ilde 'Bozdoğan-2' operasyonu: 120 gözaltı
16 ilde 'Bozdoğan-2' operasyonu: 120 gözaltı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İletişim Başkanlığı: FETÖ hesaplarının paylaştığı toprak kayması görüntüleri doğru değil
İletişim Başkanlığı: FETÖ hesaplarının paylaştığı toprak kayması görüntüleri doğru değil
İstanbul'da asayiş uygulaması: 447 gözaltı
İstanbul'da asayiş uygulaması: 447 gözaltı
SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
Ekonomistlere göre MB, faizi sabit bırakacak
Ekonomistlere göre MB, faizi sabit bırakacak
Meclis'e geldi: Zamlı emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek?
Meclis'e geldi: Zamlı emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek?
Cevdet Yılmaz enflasyon düşüşü için tarih verdi
Cevdet Yılmaz enflasyon düşüşü için tarih verdi
'Maden sahasında kuşlar siyanürden öldü' iddiasına açıklama
'Maden sahasında kuşlar siyanürden öldü' iddiasına açıklama
Erzincan'daki maden faciasında kayıp 3 işçiden ilk iz
Erzincan'daki maden faciasında kayıp 3 işçiden ilk iz
Okullara yönetici seçme sınavı pazar günü yapılacak
Okullara yönetici seçme sınavı pazar günü yapılacak
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 30,82 TL
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 30,82 TL
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti
8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu
8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu
'Enflasyon beklentileri hedeflerimize yakınsamaya devam ediyor'
'Enflasyon beklentileri hedeflerimize yakınsamaya devam ediyor'
Erdoğan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak
Erdoğan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak
Akaryakıtta karta zam nakite indirim geliyor
Akaryakıtta karta zam nakite indirim geliyor
ATM'lerden para çekme limiti yükseltildi
ATM'lerden para çekme limiti yükseltildi
Bakan Yerlikaya: Evlerine dönen Suriyeli sayısı 625 bine yaklaştı
Bakan Yerlikaya: Evlerine dönen Suriyeli sayısı 625 bine yaklaştı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı
Bakan Şimşek: 2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız
Bakan Şimşek: 2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız
Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Yaşam

İklim değişikliğinin bedeli: Şubat ayında sıcaklık rekorları kırıldı

Meteorologlar, küresel ısınma ve "El Nino" iklim düzeninin dünya çapında kara ve okyanuslardaki sıcaklıkları artırmasıyla Şubat ayının "rekor sayıda ısı rekoru" kırmaya doğru ilerlediğini söylüyor. Son aylarda uzmanlara göre iklimin davranışı daha değişken hale geldi ve tahmin edilmesi zorlaştı.

Haber Giriş : 17 Şubat 2024 09:38, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 09:40
Yazdır
İklim değişikliğinin bedeli: Şubat ayında sıcaklık rekorları kırıldı

Yılın en kısa ayı olan şubat ayının yarısına geldik. Sıcaklık artışı bu sürede o kadar belirgin hale geldi ki uzmanlar deniz sıcaklıklarındaki artışın nasıl gerçekleştiğini açıklamakta zorlanıyor.

İngiltere Ulusal Oşinografi Merkezi deniz sistemleri modelleme başkan yardımcısı Dr. Joel Hirschi, "Gezegen artan bir hızla ısınıyor. İklimin en büyük ısı deposu olan okyanusta hızlı sıcaklık artışları görüyoruz. Deniz yüzeyi sıcaklık kayıtları belirlenen artış beklentilerini aşıyo. Bunun nedenini araştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Berkeley Yer bilimcisi Zeke Hausfather'a göre insanlık sıcaklık rekorları kıran Ocak, Aralık, Kasım, Ekim, Eylül, Ağustos, Temmuz, Haziran ve Mayıs aylarının ardından kayıtlardaki en sıcak Şubat ayını deneyimleme yolunda ilerliyor.

Son aylarda uzmanlara göre iklimin davranışı daha değişken hale geldi ve tahmin edilmesi zorlaştı.

2016'DAKİ REKOR BU YIL KIRILABİLİR

Şubat 2024, daha önce 2016'da kırılan bir önceki sıcaklık rekorunu kırarak dünyanın geçirdiği en sıcak şubat ayı olabilir.

Şubat ayının ilk yarısı hava durumu gözlemcilerini şok etti. Dünyadaki Aşırı Sıcaklıklar hakkında blog yazan Maximiliano Herrera, binlerce meteoroloji istasyonu ısı kayıtlarındaki artışı "çılgınlık" ve "iklim tarihinin yeniden yazılması" olarak tanımladı.

Onu hayrete düşüren şey sadece rekorların sayısı değil birçoğunun daha önceki rekorları aşma derecesiydi.

Şubat ayında Fas'taki 12 hava istasyonu 33 dereceyi geçen sıcaklıklar kaydetti.

Kuzey Çin şehri Harbin, sıcaklıkların bu ay donma noktasının üzerine çıkması nedeniyle kış buz festivalini sonlandırmak zorunda kaldı.

Ayın ilk yarısında 140 farklı ülke sıcaklık rekorları kırdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber