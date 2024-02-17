Antakya'da doğalgaz hattında patlama ve sızıntı

Bölgeye gelen doğalgaz firması yetkilileri doğalgaz boru hattının onarım ve bakım işlemine başladı. Yetkililer çalışma devam ederken vatandaşların; kombi, kazan ve yakıcı cihazların kapalı konumda olması konusunda uyarıda bulundu. Ekiplerin çalışmalarının ardından doğalgaz hattındaki arıza giderilerek doğalgaz akışı yeniden başladı.

Borudan sızan gazı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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