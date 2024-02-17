Kayseri'de işçi servisi, minibüs ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kayseri'de 2 minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 10:29, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 10:30
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Fuzuli ile Mimarsinan caddelerinin kesişiminde meydana geldi.
M.D.K. idaresindeki 38 R 0132 plakalı işçi servisi ile M.N. yönetimindeki 38 UR 560 plakalı minibüs ve M.A.'nın kullandığı 50 ZA 077 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, o sırada yoldan geçen yayaya çarptı. Kazada araçlardaki 6 kişi ile 1 yaya yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.