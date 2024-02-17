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Erzincan'da kayıp işçileri arama çalışmaları sürüyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki toprak kaymasında kaybolan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 11:16, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 11:17
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Erzincan'da kayıp işçileri arama çalışmaları sürüyor

Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 5'inci gününde devam etti.

Sağanak ve sisin etkili olduğu bölgedeki çalışmalara AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 663 personel katıldı.

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Arama kurtarma faaliyetleri, 793 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, dron, georadar, jeoradar, metale duyarlı 5 yeraltı radarıyla, 24 saat esasına göre yürütüldü.

Bölgede bulunarak çalışmaları takip eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile AFAD Başkanı Okay Memiş, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan ekipleri koordine etti.

Araçlara ait parçalar bulunan alanda çalışmalar yoğunlaştırıldı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar kullanarak, işçilerin içinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçlara ulaşmaya çalıştı.

Ekiplerin izlediği güvenlik kamerası görüntüleri sonucu çalışma yapılan bazı noktalar ile maden sahasında toprak kaymasının ilk yaşandığı yığın liç alanının arka kısmındaki "manganez ocağı" bölümü de çalışmalarda metal yoğunluğu belirlenen noktaların arasında bulunuyor.

Olay anında bu bölgedeki yol üzerinde hareket halinde olan iki aracın, toprak kaymasının etkisiyle yığın liç alanının arka bölümünde yer alan "manganez ocağı"na düştüğünün değerlendirilmesi sonucu bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Metal yoğunluğu tespiti yapılan ve şeritle işaretlenen noktalarda, iş makineleri yardımıyla başlatılan arama çalışmaları devam etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı da bölgede sürekli olarak toprak ve su analizi yaptı. Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı

İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada ise aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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