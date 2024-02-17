Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin sözleşmesi feshedildi

Kentteki alışveriş merkezinde kahve satışı yapılan dükkanda, işletmeci Hacı Zorlu'nun fincanları tükürerek temizlediği görüntüler, yabancı turist tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Tepki toplayan görüntüler üzerine Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. İş yerine giden ekipler, işletmenin çalışma ruhsatının olmadığını tespit etti. Hijyen ve sağlık kurallarına uymayan ve çalışma ruhsatı bulunmayan iş yeri mühürlendi.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan olumsuz paylaşımlar ve belediyeye yapılan ihbarlar sonucunda durum tespit edilmiştir. Gerekli müdahalenin yapılması için alışveriş merkezinde faaliyet gösteren kahveci dükkanına Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş yeri denetim birimi ve zabıta ekiplerinin gittiği kahve dükkanının hijyen ve sağlık koşullarına uymadığı, iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edildi, faaliyeti durdurulmuştur" denildi.

Öte yandan, işletmeye 7 Ocak 2022'de ruhsat verildiği ancak kısa süre önce el değiştirdiği, dükkanı alan Zorlu'nun çalışma ruhsatı için belediyeye başvurmadığı ortaya çıktı. Edirne Valiliği'nin hakkında adli soruşturma başlattığını açıkladığı Zorlu, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Zorlu, çıkarıldığı hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



'BARDAKLARI TEŞHİR AMAÇLI DİZİYORUZ'

Kamuoyunda tepki çeken görüntülerin ardından alışveriş merkezi yönetimi Zorlu'nun sözleşmesini feshedip, iş yerini kapattı. Zorlu, iş yerindeki malzemelerini topladı. Dükkanda fincanla kahve satılmadığını söyleyen Zorlu, "Bu bardakları biz burada teşhir amaçlı diziyoruz. Her hafta bu bardaklar toz olduğu için bunların temizliğini yapıyoruz. Bardakların temizliğini yaparken kolonyalı mendille siliyordum. İçerisindeki tozun gitmediğini görünce üfledim. Bardağın içerisinde olan toz yüzüme kaçınca ben de yüzümü çevirdim. Burada kesinlikle art niyet veya yanlış anlaşılma var. Biz bu bardaklarla kesinlikle kahve satışı yapmıyoruz. Bizim burada tek yaptığımız iş, kuru kahve ve çeşitlerini paket olarak satıyoruz. Bu kahveyi bilmeyen müşterilerimiz var. Onlara da karton bardaklarda tadımlık olarak ikram ediyoruz. Bütün bayilerimizde uygulamamız bu şekilde. Bütün her şey bundan ibaret" dedi.

Fincanların görsellik kazanılması için dizildiğini söyleyen Zorlu, "Bu bardaktan isteyen olursa tezgahlarımızda kutu içerisinde olanlardan veriyoruz. Kupa bardaklarla kesinlikle satışımız yoktur. Benim burada bardakla kahve satışı yapabilmem için burada masa, sandalyemin olması gerekiyor. Burada masa, sandalye yok. Bu bardaklarla kahve sattığım zaman müşterinin bu bardağı alıp gitmesi gerekiyor. Bu bardaklarla kahve sattığım zaman müşterinin bu bardağı alıp gitmesi gerekiyor. Bardak kahveden daha pahalı böyle bir şey olması mümkün değil. Benim hakkımda kötü yorum yapanların elini vicdanına koymasını temenni ediyorum" diye konuştu.