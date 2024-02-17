Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final programı açıklandı. Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kalmıştı. İşte tarihler..
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 11:32, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 11:33
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:
27 Şubat Salı:
20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
28 Şubat Çarşamba:
17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
29 Şubat Perşembe:
20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)