Bakan Yumaklı: Su adil bir şekilde yönetilmesi gereken sınırlı bir kaynak

Dünya Su Konseyi 86'ncı Guvernörler toplantısı Beşiktaş'ta bulunan bir otelde gerçekleştirildi. 50 ülke ve 250'den fazla üye kuruluştan oluşan Dünya Su Konseyi'nin seçilmiş 36 üyesinin katıldığı toplantıya Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Dünya Su Konseyi ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında İş birliği Protokolü imzalandı. İmza töreni sonrası toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda konuşan Bakan Yumaklı, "Türkiye olarak biz, suyun ülkeleri ve insanları ayırdığına değil, birleştirdiğine inanıyoruz. Bu anlayışla, su alanındaki çalışmalarımızı sınırlarımız ötesinde de sürdürüyoruz. Su sorunları ve krizler karşısında ortak bir sorumluluğu paylaştığımızın ve beraber harekete geçmemiz gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim. Türkiye, Dünya'da milli gelirine oranla en fazla insani yardım yapan ülkelerin başında geliyor. Bu yardımlar içerisinde su ile ilgili yardımlar da çok önemli yer tutmakta" dedi.

"ÇOK SAYIDA ÜLKEYE SU SEKTÖRÜNDE EĞİTİM, MALİ VE TEKNİK YARDIMLAR YAPIYORUZ"

İbrahim Yumaklı, "Küresel olarak 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılması hedefiyle, Afrika ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeye su sektöründe eğitim, mali ve teknik yardımlar yapıyoruz. İklim değişikliği, özellikle içinde bulunduğumuz Akdeniz Bölgesi ve Orta Doğu'da, su kaynaklarının kalitesi ve miktarına etki etmesinin yanı sıra su ve atık su altyapısı üzerinde de ek baskı oluşturmakta. Bu nedenle, bölgemizde istikrarın sağlanmasına, ekonomik kalkınmaya ve insan refahının artırılmasına da önem veriyoruz. Şüphesiz ki su sınırları aşmaktadır. Türkiye olarak, 5 sınır aşan nehir havzasına sahibiz. Bu 5 sınır aşan havzamızdaki su kaynaklarımız ülkemizdeki su kaynaklarının yüzde 40'ını oluşturmaktadır. Hem yukarı hem de aşağı kıyıdaş ülke konumundaki bir ülke olarak, komşularımız ile suyun hakça, makul ve etkin paylaşımı konusunda da diyaloğumuzu ve iş birliğimizi geliştiriyoruz. Su alanında uzman siz kıymetli katılımcıların da bildiği gibi; sınırı aşan sular alanında iş birliği her bir nehir havzası için, bilimsel gerçekler, havzanın kendine özgü nitelikleri ve ihtiyaçlar dikkate alınarak, kıyıdaş ülkeler arasında özel çözümler üretilmesini gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte, suyun adil kullanımı son derece önemli" ifadelerini kullandı.

"SU, ADİL YÖNETİLMESİ GEREKEN DEĞERLİ VE SINIRLI BİR KAYNAK"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Su talebindeki artış ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri değerlendirildiğinde, sınır aşan havzalarımızda, su kaynaklarının korunması ve kullanılması için karşılıklı fayda esasına dayanarak, bilgi, deneyim ve teknoloji transferi ile iş birliği gerçekleştiriyor ve ortak teknik projeler geliştiriyoruz. Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, komşularımız ile mevcut teknik iş birliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Su; sürdürülebilir, sorumlu ve adil bir şekilde yönetilmesi gereken değerli ve sınırlı bir kaynak. Türkiye'nin, Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılması için iş birliğine ve birlikte çalışmaya hazır olduğunu tekrar vurgulamak isterim. Suyla ilgili amaçlara ulaşmak için atılan her somut adımı memnuniyetle karşılıyor ve Dünya Su Konseyi'nin öncülük ettiği uluslararası çabayı destekliyoruz" diye konuştu.