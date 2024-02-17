Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı'nın Berk Hacıgüzeller olduğunu açıkladı.

Partisinin aday tanıtım etkinliğinde konuşan İnce, söze iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek başladı.

Yerel seçimlere vurgu yapan İnce, "Türkiye mart ayındaki seçimlerden sonra bambaşka bir yola gidebilir" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim bölgelerinde kullandığı 'tehdit' diline tepki gösteren İnce, her şeye kara veren bir 'tek adam' olduğunu söyledi.

Kazandıkları belediylerde "3A belediyecilik anlayışı" sağlayacaklarını belirten İnce, bunların da "akıl, adalet ve ahlak" olacağını kaydetti.

İnce, devamla partisinin İstanbul adayının Berk Hacıgüzeller olduğunu açıkladı.