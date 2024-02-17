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Bakanlık: Maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 9 işçinin toprak altında kaldığı, Erzinvan İliç'teki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti. Karara gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akması gösterildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 12:38, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 14:08
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Bakanlık: Maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi

İlçeye bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları, devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili son bilgileri basın mensuplarıyla paylaştı.

Bakan Bayraktar, "Heyelan sonrasında çok büyük miktarda yaklaşık 10 milyon metreküplük toprağın akması söz konusu. 9 kardeşimiz kayıp. Özellikle manganez ocağında 3 çalışanımız için çalışmalarımız devam ediyor. Burada çalışmalarımızı biraz hızlandırdık. 35 metre yüksekliğinde bir topraktan söz ediyoruz. Manganez ocağı tarafında kamyona ait parçaları bulduk. Dolayısıyla oraya odaklanmış durumdayız." dedi.

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"SUDA HALK SAĞLIĞININ TEHDİT EDECEK BİR DURUM YOK"

Çevre konusunda olumsuz bir durum yaşanmaması için yakından takip ettiklerini belirten Bayraktar, "Dere yatağına gelen toprağın kaldırılması öncelikle konumuz. Bu toprağı bu saha içinde en emniyetli yer olarak geçmişte çalışılmış mermer ocağına aktarmak istiyoruz. Sabırlı deresinin yatağında suya bir bulaşma olmasın istiyoruz. Dün itibariyle yaptığımız ölçümlerde bir olumsuzluğa rastlamış değiliz. 9 ayrı noktadan ölçüm alıyoruz. Halk sağlığını tehdit edecek bir durum söz konusu değil. İşin çevreye verdiği olumsuz durumları da yakın olarak takip ediyoruz. Bunun dışında idari soruşturmamız devam ediyor. Hem çevre ile ilgili tedbirleri almaya hem de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz." diye konuştu.

Erzincan'da kayıp işçileri arama çalışmaları sürüyor

MADEN OCAĞININ ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İliç'teki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi.

Karara gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğunun tespit edildiğinden maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği kaydedildi.

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