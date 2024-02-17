Eski sevgiliye 9 kafa darbesine 5 yıl 2 ay hapis

Bursa'da eğlence merkezinde gördüğü eski sevgilisi Sibel Kahraman'ı (34) zorla dışarı çıkarıp bindirdiği otomobilinde, yüzüne attığı 9 kafa darbesiyle yaralayan tutuklu sanık İrfan Şahin'in (51), 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

''BU CÜSSEMLE NASIL 9 KAFA ATABİLİRİM?''

Şahin, Bursa 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Sibel Kahraman ve ailesi ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savunmasında da emniyette verdiği ifadesini tekrar eden ve suçlamaları kabul etmeyen İrfan Şahin, Sibel Kahraman'ın düştüğünü iddia ederek şöyle konuştu:

"Olaydan 1 gün önce eğlence mekanında Sibel ile karşılaştık. Sibel'in yanında arkadaşları vardı. Sibel yanıma gelerek bana sarıldı. Benim yanımda 2 kadın vardı ve oturmasına müsaade etmedim. Kendisi sorun çıkartmaya başlayınca, konuşmak için kolundan tutup dışarı çıkardım. Yanındaki arkadaşı olaylar büyümesin diye polisi aramış. Olay büyümesin diye hepimiz evlerimize gittik. Olay günü başka bir eğlence mekanında, Sibel ile karşılaştık. Sibel yine masama geldi. Yine kolundan tutup dışarı çıkmamız gerektiğini söyledim.

O anda kavga büyümesin diye, 'Arabada konuşalım' dedim. Sibel arabaya bindi, çok alkollüydü. Onu evine bıraktım. O esnada Sibel evine girerken, bir anda alkolün etkisiyle yere düştü ve burnu kanamaya başladı. Hemen eve girip buz tuttum. Sibel'e 9 kafa atmadım 1.90 metre boyunda adamım, bu cüssemle nasıl 9 kafa atabilirim? Suçlamaları kabul etmiyorum.''

''ÇOCUKLARIMI KAÇIRMAKLA TEHDİT ETTİ''

Sibel Kahraman ise ifadesinde, kendisine cinsel içerikli mesajlar attığı gerekçesiyle ayrıldığı İrfan Şahin'in, daha önce de çocuklarını kaçırmakla tehdit ettiğini söyledi.

Şahin'den daha önce de şiddet gördüğünü iddia eden Kahraman, "İrfan, yalan söylüyor. Her gittiğimiz mekanda zorla beni dışarı çıkarıyor. Olay günü kolumdan beni dışarıya çıkardığı gün güvenlik görevlilerine kaşımı kaldırarak, zor durumdayım deyip yardım istedim. Bana defalarca kafa attı. Aracını yol kenarına çekip kafa attı. Hepsini hatırlıyorum. İrfan Şahin, geçmiş zamanlarda vücudumda defalarca sigara söndürdü. Şikayetim devam ediyor." diye konuştu.

Şahin, davanın karar duruşmasında da yöneltilen suçlamaları kabul etmezken, Cumhuriyet Savcısının verdiği mütalaada, "Tanık anlatımı ve kamera görüntülerinden de anlaşılacağı gibi, sanığın, Sibel Kahraman'ı hürriyetinden yoksun bırakıp hakaret ettiği, doktor raporunda belirtildiği gibi fizik gücünü kullanarak vücudunda basit olmayan kırıklara neden olduğu tespit edilmiştir." denildi. Sanığın, ''kasten yaralama'', ''kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'' ve ''hakaret'' suçlarından cezalandırılarak adli kontrol şartıyla tahliye istendi.

Kız arkadaşına yönelik suçları daha önce de işlemiş olmasını dikkate aldığı İrfan Şahin'e, ''kasten yaralama'' suçundan 2 yıl 2 ay, ''cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçundan 2 yıl, ''tehdit'' suçundan 9 ay, ''hakaret'' suçundan da 3 ay olmak üzere toplam 5 yıl 2 ay hapis cezası veren mahkeme hakimi, bütün delillerin toplanmış olması ve karartılabilecek bir delil olmadığı gerekçesiyle sanığın bu suçlardan tahliyesine hükmetti.