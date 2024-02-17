Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 15 kişi yakalandı
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan biri FETÖ, biri PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 15 kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 16:58, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 16:59
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalananlardan birinin PKK/KCK-PYD/YPG, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."