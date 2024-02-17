Kimlik soran polislere ateş açtılar

Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Murat Kurum: Yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz
Murat Kurum: Yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz
EBA platformu öğretmenlerin içerikleriyle zenginleştirilecek
EBA platformu öğretmenlerin içerikleriyle zenginleştirilecek
Bakan Yerlikaya: Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz
Bakan Yerlikaya: Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz
Erdoğan: Teröristler bizimle baş edemedi, nefeslerini kestik
Erdoğan: Teröristler bizimle baş edemedi, nefeslerini kestik
Vali duyurdu: LGS'de tam puan alan öğrencilere burs verilecek!
Vali duyurdu: LGS'de tam puan alan öğrencilere burs verilecek!
Bakan Tunç'tan temyiz açıklaması
Bakan Tunç'tan temyiz açıklaması
Kamu kurumlarına 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
Kamu kurumlarına 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
HSK'dan 387 isim hakkında yeni inceleme...! Bakan Tunç'tan açıklama
HSK'dan 387 isim hakkında yeni inceleme...! Bakan Tunç'tan açıklama
Bursa Valisi, kayıp denizcilerden ikisinin cesedine ulaşıldığı iddiasını yalanladı
Bursa Valisi, kayıp denizcilerden ikisinin cesedine ulaşıldığı iddiasını yalanladı
Üç kamu bankasından kredi kartı komisyonlarında indirim kararı
Üç kamu bankasından kredi kartı komisyonlarında indirim kararı
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
TBMM Adalet Komisyonu, 8. Yargı Paketini 20 Şubat'ta görüşecek
TBMM Adalet Komisyonu, 8. Yargı Paketini 20 Şubat'ta görüşecek
Gelir uzman yardımcılığı sınavının tarihi değişti
Gelir uzman yardımcılığı sınavının tarihi değişti
Maden faciası raporu: Ölüm resmen göz göre göre gelmiş
Maden faciası raporu: Ölüm resmen göz göre göre gelmiş
TSE 34 sözleşmeli personel alacak
TSE 34 sözleşmeli personel alacak
Adli para cezası artıyor! Hapiste 1 günün bedeli 100 TL
Adli para cezası artıyor! Hapiste 1 günün bedeli 100 TL
Bayram ikramiyesi neden 5 değil de 3 bin lira yapıldı? İşte yapılan zammın perde arkası
Bayram ikramiyesi neden 5 değil de 3 bin lira yapıldı? İşte yapılan zammın perde arkası
Pendik Kaymakamlığı lojmanlarına silahlı saldırı
Pendik Kaymakamlığı lojmanlarına silahlı saldırı
16 ilde 'Bozdoğan-2' operasyonu: 120 gözaltı
16 ilde 'Bozdoğan-2' operasyonu: 120 gözaltı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İletişim Başkanlığı: FETÖ hesaplarının paylaştığı toprak kayması görüntüleri doğru değil
İletişim Başkanlığı: FETÖ hesaplarının paylaştığı toprak kayması görüntüleri doğru değil
İstanbul'da asayiş uygulaması: 447 gözaltı
İstanbul'da asayiş uygulaması: 447 gözaltı
SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
Ekonomistlere göre MB, faizi sabit bırakacak
Ekonomistlere göre MB, faizi sabit bırakacak
Meclis'e geldi: Zamlı emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek?
Meclis'e geldi: Zamlı emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek?
Cevdet Yılmaz enflasyon düşüşü için tarih verdi
Cevdet Yılmaz enflasyon düşüşü için tarih verdi
'Maden sahasında kuşlar siyanürden öldü' iddiasına açıklama
'Maden sahasında kuşlar siyanürden öldü' iddiasına açıklama
Erzincan'daki maden faciasında kayıp 3 işçiden ilk iz
Erzincan'daki maden faciasında kayıp 3 işçiden ilk iz
Okullara yönetici seçme sınavı pazar günü yapılacak
Okullara yönetici seçme sınavı pazar günü yapılacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kimlik soran polislere ateş açtılar

İstanbul Pendik'te 2 kişi, şüpheli hareketleri nedeniyle kendilerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polise silahla ateş açtı. Çıkan çatışma sonrası kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 17:29, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 17:31
Yazdır
Kimlik soran polislere ateş açtılar

Geldikleri motosikleti binanın otopark girişine bıraktılar, çevreyi gözetlemeye başladılar.

Durumdan şüphelenip, kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıp kaçtılar. Olay, Pendik ilçesi Batı Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Siyah kıyafetli ve kasklı 2 şüpheli, motosikletle bir binanın otopark girişine geldi. Motosikleti park eden şüpheliler çevrede dolaşmaya başladı.

Bölgede görevli polisler hareketlerinden şüphelenip kimlik kontrolü yapmak istedi. Şüphelilerden biri silah çekip ateş etti. diğeri de motosiklete koştu. Polislerin karşılık vermesi ile,, motosikletteki şüpheli de silahını çekerek ateş etmeye başladı. Kısa süren çatışma sonrası iki şüpheli motosiklete binerek kaçtı.

Olayda ölen ya da yaralananın olmazken, kaymakamlık konutunun da olduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis saldırısı sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Özellikle motosikletlli sürücüler durdurularak kimlik kontrolü yapılıyor.

Konuya ilişkin İstanbul Emniyeti'nden açıklama yapıldı.

Bu olaydan hemen önce yakın bir konuta yönelik hırsızlık teşebbüsünde bulunulduğu, şüphelilerin kıyafetleri ve motosikletin, çatışmaya girenlerle ile aynı olduğu belirtildi. Her iki konuya dair tahkikatın titizlikle sürdüğü vurgulandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber