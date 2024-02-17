Bakan Fidan'ın Münih'te diplomasi trafiği devam ediyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konferans dolayısıyla Münih'te bulunan Fidan, burada Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınırken, Türk şirketlerinin Karadağ'daki ihalelere ilgisi ve şirketlerin çalışmalarına sağlanan kolaylıklar için memnuniyet belirtildi.

Bakan Fidan'ın İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson ile görüşmesinde de NATO genişleme süreci, Ukrayna'daki gelişmeler ve Gazze'deki durum ele alındı.

Görüşmede, "İzlanda'nın uluslararası platformlarda izlediği politikanın Filistin lehine değişiminden" duyulan memnuniyet vurgulandı.

Bakan Fidan'ın İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile yaptığı görüşmede de Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri detaylı olarak ele alındı.

AB ile üyelik müzakerelerinin önündeki siyasi engellemelerin kalkması beklentilerinin gündeme geldiği görüşmede, Türkiye'nin diğer aday ülkelerden farklı muamele görmesinin kabul edilemez olduğu yeniden vurgulandı.

Görüşmede, Gazze'deki katliamı durdurmak üzere AB'nin daha güçlü mesajlar vermesi ve somut adımlar atması gerektiğine de vurgu yapıldı.

Libya'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Libya'da kalıcı ve sürekli barış için atılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin geçen ay Türkiye'ye yaptığı ziyaretin takibi de gerçekleştirildi.

Fidan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Ahmed Han ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konferans dolayısıyla Münih'te bulunan Fidan, burada Han ile bir araya geldi.

Başsavcı Han, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine dair devam eden süreçle ilgili Fidan'a bilgi verdi. Han, işlendiği iddia edilen suçların araştırıldığını, kurbanlarla görüşüldüğünü aktararak, 2024 yılının davanın seyri bakımından önemine değindi.

Uluslararası toplum tarafından yapılan tüm çağrılara rağmen İsrail'in Gazze'de uyguladığı yöntemlerde bir değişikliğe gitmediğini söyleyen Han, UCM olarak hukuku ihlal edenlerden hesap sormakla yükümlü olduklarını dile getirdi.

Fidan da Han'a yasal sürecin zaman alabileceğini anladıklarını ancak Gazze'deki durumun her geçen gün kötüleştiğini, geri dönülemez bir noktaya geldikten sonra Filistin halkı lehine bir karar verilmesinin felaketi geri çeviremeyeceğini ifade etti.

UCM, Filistin'in beyanı üzerine, İsrail'in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlarla ilgili olarak 3 Mart 2021'de bir soruşturma açıldığını duyurmuştu.