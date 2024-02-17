Doktorla tartışan alkollü şahıs kendini bıçakladı
Çorum'un Alaca ilçesinde, alkollü bir kişi doktorla tartıştıktan sonra kendisini bıçaklayarak yaraladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 20:13, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 20:14
Olay, Alaca Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu belirtilen Said T. (41), Alaca Devlet Hastanesi'ne gelerek doktorla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Said T. yanında bulundurduğu bıçakla kendini bacağından yaraladı.
Yaralı şahıs hastanede yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.